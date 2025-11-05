In New York ist ein linker Demokrat bei der Bürgermeisterwahl erfolgreich. Linken-Spitzenkandidatin Elif Eralp wertet das als positives Signal - auch für Berlin.

Berlin - Die designierte Spitzenkandidatin der Berliner Linken für die Abgeordnetenhauswahl 2026, Elif Eralp, will an den Erfolg des linken Demokraten Zohran Mamdani bei der Bürgermeisterwahl in New York anknüpfen. „Millionen Menschen gaben ihre Stimme für ein gutes Leben für alle und für eine Stadt, die sich jeder leisten kann. Wenn ein Linker in New York gewinnen kann, dann genauso gut in Berlin“, teilte Eralp mit.

Mamdami stehe für eine Politik, die sich nicht damit zufriedengebe, dass eine Stadt nur für Reiche funktioniere. „Genauso werden wir, gemeinsam mit den Berlinerinnen und Berlinern, dafür kämpfen, den Erfolg von New York zu wiederholen, um Berlin zu einer bezahlbaren Stadt für alle zu machen“, so Eralp. „Egal, ob in New York oder Berlin, in Marzahn oder Manhattan - wir alle wollen ein gutes Leben.“

Erfolg für den demokratischen Kandidaten in New York

Der linke Demokrat Zohran Mamdani hat übereinstimmenden Hochrechnungen von US-Medien zufolge die Bürgermeisterwahl in New York gewonnen. Der 34-Jährige lag nach Auszählung von mehr als 95 Prozent der Stimmen uneinholbar vorn, wie die Nachrichtenagentur AP und mehrere US-Fernsehsender auf Basis von Zahlen der New Yorker Wahlleitung meldeten.

Eralp soll Spitzenkandidatin der Berliner Linken für die Wahl zum Abgeordnetenhaus im September 2026 werden. Ein Parteitag Mitte November muss darüber noch entscheiden.