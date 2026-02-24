Premiere für Werder: In Larissa Mühlhaus steht erstmals eine Bremerin im Kader der A-Nationalmannschaft. Sie ersetzt eine verletzte frühere Spielerin der Norddeutschen.

Frankfurt/Main - Zum ersten Mal ist eine aktive Spielerin von Werder Bremen Teil des Kaders der deutschen Fußball-Nationalmannschaft. Die 23 Jahre alte Angreiferin Larissa Mühlhaus ersetzt die verletzte Ex-Bremerin Selina Cerci von der TSG Hoffenheim und ist nun Teil des Aufgebots für die beiden ersten WM-Qualifikationsspiele am 3. März in Dresden gegen Slowenien (17.45 Uhr/ARD) und am 7. März in Norwegen (18.00 Uhr/ZDF).

Die gebürtige Hamburgerin Mühlhaus hat bislang nur für die deutsche U23-Auswahl gespielt. Für Mühlhaus hatte sich zuletzt mehrfach ihre Vereinstrainerin Fritzy Kromp starkgemacht, die auch einmal für den DFB gearbeitet hat.

Cerci fällt verletzt aus

Die 25 Jahre alte Cerci, die gemeinsam mit Leverkusens Vanessa Fudalla die Torschützenliste in der Bundesliga anführt (beide zwölf Treffer) und vor ihrer Nationalmannschaftskarriere auch in Bremen spielte, fällt verletzt aus. Genauere Angaben machten ihr Club und der DFB nicht.

Zuvor war beim EM-Halbfinalisten schon Abwehrspielerin Sophia Kleinherne vom VfL Wolfsburg ausgefallen. Für sie rückte Jella Veit von Eintracht Frankfurt in den 23-köpfigen Kader nach.