Aue bleibt das dritte Spiel in Serie ungeschlagen, muss sich jedoch vom Aufstieg in die 2. Bundesliga verabschieden.

Aue - Erzgebirge Aue ist das dritte Spiel in Serie ungeschlagen geblieben. Gegen Arminia Bielefeld gewann der Fußball-Drittligist am Samstag mit 1:0 (0:0) im heimischen Erzgebirgsstadion und verbuchte den zwölften Heimsieg der Saison. Vor 8790 Zuschauern traf Marco Schikora in der 76. Minute. Aue schiebt sich somit auf den sechsten Tabellenplatz vor. Der Aufstieg ist für die Veilchen jedoch nicht mehr möglich und sie werden erstmals das dritte Jahr in Serie in der dritten Liga spielen.

Bielefeld konnte sich bereits in den ersten zehn Minuten drei gefährliche Torchancen erarbeiten und war die aktivere Mannschaft. In der 15. Minute schloss Can Özkan stark ab, sodass Martin Männel nur noch mit einer starken Flugeinlage den Ball am Tor vorbei lenken konnte. Nur drei Minuten später fand fast dieselbe Szene auf der anderen Seite durch Tim Danhof statt. Insgesamt war das 0:0 zur Pause leistungsgerecht, auch wenn die Arminia die etwas bessere Mannschaft war.

Die erste Viertelstunde nach Wiederanpfiff schwappte ereignislos dahin. Erst ein Patzer von Marvin Stefaniak weckte die Bielefelder auf und Leandro Putaro versuchte die Kugel ins linke Toreck zu zirkeln - Männel parierte. Aus dem Nichts gelang Marco Schikora (76.) die Führung. Nach einem Freistoß von Stefaniak lenkte Schikora den Ball artistisch mit der linken Schulter ins Netz. In der 87. Minute wurde es nochmal turbulent: Erik Majetschak jubelte, allerdings war sein Ball nicht komplett hinter der Linie. Bielefeld startete daraufhin den Konter, der Ball lag im Tor - es war jedoch Abseits. So blieb es beim 1:0.