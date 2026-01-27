Suhl - Schneefall und winterliches Wetter sorgen für gute Bedingungen in Thüringens Wintersportgebieten. Aktuell seien rund 250 Kilometer Loipen im Thüringer Wald gespurt, teilte der Regionalverbund Thüringer Wald mit. Fünf Liftanlagen sind geöffnet, darunter der Erlebnis- und Aktivpark Silbersattel, die Skiarena Heubach und der Fallbachhang in Oberhof. 15 Rodelhänge seien präpariert, hieß es weiter. Die derzeitige Schneehöhe beträgt bis zu 33 Zentimeter.

Die Bedingungen für Langlauf seien ideal, so Susann Eberlein, Sprecherin des Regionalverbunds. Insbesondere die Loipen am Inselsberg bei Bad Tabarz sowie der Skiwanderweg „Glühweinloipe“ im Lauschaer Ortsteil Ernstthal seien aktuell in gutem Zustand. Auf neuen Schnee hoffe man indes in der Region Suhl. Dort liege die aktuelle Schneehöhe bei fünf bis 13 Zentimeter. Der im Wochenverlauf angekündigte Neuschnee könne die Bedingungen mit Blick aufs Wochenende aber auch dort verbessern. Maximal möglich sind im Thüringer Wald laut Regionalverbund 1.600 Loipen-Kilometer.