Mit Nebel, Schnee und Minusgraden bleibt es winterlich in Sachsen-Anhalt. Auf den Straßen kann es weiterhin rutschig werden.

Magdeburg - Es herrscht weiterhin Glättegefahr in Sachsen-Anhalt. Der Freitag wird neblig-trüb, zeitweise fällt Schnee, Schneegriesel oder lokal gefrierender Sprühregen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Streckenweise bilde sich dabei Glätte auf Straßen und Gehwegen. Die Temperaturen erreichen maximal minus zwei bis plus ein Grad.

In der Nacht zum Samstag ist es laut DWD weiterhin dicht bewölkt, dazu lokal neblig-trüb. Es bleibt weitgehend trocken. Die Temperaturen sinken auf minus zwei bis minus fünf Grad. Ähnlich geht es am Samstag weiter: Mit vielen Wolken sieht man nur stellenweise die Sonne im Land. Die Höchstwerte liegen bei minus drei bis minus ein Grad.

Eiskalt wird auch die Nacht zum Sonntag mit Tiefstwerten von minus vier bis minus sieben Grad. Am Sonntag ist der Himmel wie an den Vortagen bedeckt, zeitweise gibt es Wolkenlücken. Dabei bleibt es kalt mit maximal minus fünf bis minus ein Grad.