Fahrradfahrerin in Leipzig von Lkw erfasst

Leipzig - Eine Fahrradfahrerin ist am Montagvormittag im Leipziger Westen bei einem Verkehrsunfall mit einem Lastwagen schwer verletzt worden. Die Frau sei in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei auf Anfrage mit. Die genauen Hintergründe des Unfalls in der Karl-Heine-Straße waren zunächst unklar. Einem Polizeisprecher zufolge habe der Lkw-Fahrer die Fahrradfahrerin vermutlich beim Abbiegen übersehen. Es kam zu Einschränkungen im Straßenverkehr. Demnach konnte die Straßenbahnlinie 14 zwischenzeitlich nicht mehr stadteinwärts fahren. Der Verkehr soll aber langsam wieder freigegeben werden. Zuvor berichtete die „Leipziger Volkszeitung“.