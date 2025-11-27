Eine Autofahrt endet für einen Mann im Jerichower Land mit einem Schrecken. Flammen steigen plötzlich aus seinem Auto auf, doch er reagiert schnell.

Die Kameraden der Feuerwehr löschten das Fahrzeug fast zwei Stunden lang. (Symbolbild)

Pietzpuhl - Ein E-Auto ist auf der B1 bei Pietzpuhl (Landkreis Jerichower Land) vollständig ausgebrannt. Der Schaden wird nach Polizeiangaben auf etwa 100.000 Euro geschätzt. Verletzte wurde niemand.

Ein 62-Jähriger hatte den Angaben zufolge während der nächtlichen Fahrt aus Richtung Möser aufsteigenden Rauch wahrgenommen. Dieser kaum aus dem Motorraum des Wagens. Der Fahrer rettete sich noch rechtzeitig ins Freie und alarmierte die Feuerwehr, wie es hieß. Diese löschte das Auto knapp zwei Stunden ab, welches jedoch komplett zerstört wurde.