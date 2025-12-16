Die Fußballerinnen des FC Bayern München spielen in der Zukunft in einem neuen Stadion. Der Club hat den Sportpark Unterhaching erworben.

München - Der FC Bayern München kauft den Sportpark Unterhaching. Wie der Club mitteilte, wird ab 1. Januar 2026 die Allianz Arena Stadion GmbH, eine hundertprozentige Tochter der FC Bayern München AG, Eigentümerin des Stadions in dem Vorort sein. In dem im Jahr 1992 eröffneten Stadion sollen dann die Fußballerinnen des FC Bayern München auflaufen.

„Nach entsprechenden infrastrukturellen Anpassungen wird der Sportpark Unterhaching den gesamten Spiel- und Trainingsbetrieb der FC Bayern Frauen beheimaten“, heißt es in einer Mitteilung. „Ab der Saison 2026/2027 werden dort bereits die Heimspiele der FC Bayern Frauen in der Champions League ausgetragen.“ Auch erste Mannschaft der SpVgg Unterhaching soll weiterhin im Sportpark spielen.

Bayern-Boss sieht einen „Meilenstein“

„Der Erwerb des Sportparks Unterhaching ist ein weiterer Meilenstein für die gesamte Entwicklung unserer FC Bayern Frauen“, sagte der Bayern-Vorstandsvorsitzende Jan-Christian Dreesen. Mittelfristig solle der Sportpark Unterhaching die neue Heimat für den kompletten FC Bayern Frauenfußball werden. Über den Kaufpreis wurde offiziell nichts bekannt. Spekuliert wird über eine Summe von rund 7,25 Millionen Euro.

Ein neues Stadion ist für die Bayern-Frauen schon länger ein Thema. Aktuell spielt das Team am FC Bayern Campus. In das dortige Stadion passen aber nur 2.500 Zuschauer. Punktuell laufen die Fußballerinnen auch in der 75.000 Zuschauer fassenden Allianz Arena auf. Dieses Stadion ist jedoch für das Standardprogramm viel zu groß und war zuletzt auch in einem Gruppenspiel der Champions League nur zu rund einem Fünftel gefüllt.

Für die Münchner Fußballerinnen, die in der vergangenen Saison das Double aus Meisterschaft und Pokal gewannen, ergeben sich durch den Umzug insgesamt bessere Rahmenbedingungen. Highlightspiele in der Allianz Arena wären weiter möglich. Der Sportpark Unterhaching bietet Platz für rund 15.000 Fans.