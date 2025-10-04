Wolfsburgs Fußballerinnen siegen 8:0 in Essen, die Münchnerinnen schicken Bremen mit 4:0 nach Hause. In der kommenden Woche kommt es zum Topspiel der Titelrivalen.

München/Essen - Mit deutlichen Siegen haben sowohl die Bayern-Fußballerinnen als auch der VfL Wolfsburg vor dem direkten Top-Duell am kommenden Samstag ihre starke Form unterstrichen. Die Münchnerinnen siegten 4:0 (2:0) gegen Werder Bremen, Wolfsburg übernahm dank eines 8:0 (2:0) bei Schlusslicht SGS Essen die Tabellenführung. Nach fünf Spieltagen in der Bundesliga haben beide Teams 13 Punkte gesammelt und dieselbe Tordifferenz (+13). Aufgrund der mehr erzielten Saison-Tore geht der VfL aber als Erster ins Heimspiel gegen den Doublesieger.

Auch ohne die erkrankte Mittelfeld-Antreiberin Lena Oberdorf dominierten die Münchnerinnen über weite Strecken gegen Werder. Ariana Caruso (30. Minute), Momoko Tanikawa (34.) sowie die Nationalspielerinnen Linda Dallmann (63.) und Lea Schüller (78.) trafen für das Team von Coach José Barcala. Bremen bleibt nach der Niederlage mit sieben Punkten im Mittelfeld hängen.

Wolfsburg dreht nach der Pause auf

In einer extrem einseitigen Partie im Essener Stadion an der Hafenstraße erzielten Ella Peddemors (4.), Kessya Bussy (13./52.), Janina Minge (50.), Vivien Endemann (72./73.), Lineth Beerensteyn (78./Foulelfmeter) und Cora Zicai (86.) die Tore für die Wolfsburgerinnen. Während der VfL nur beim 3:3 im Auftaktspiel beim Hamburger SV Punkte abgeben musste, warten die Essenerinnen weiter auf den ersten Saisonsieg.

Bereits am Dienstag startet der FC Bayern bei Vorjahres-Finalist FC Barcelona in die Champions League. Wolfsburg ist tags darauf zu Hause gegen Paris Saint-Germain gefordert.