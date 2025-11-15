Berlin - Ein Feuer in einem 19-geschossigen Hochhaus in Berlin-Kreuzberg hat für einen größeren Feuerwehreinsatz und verrauchte Wohnungen gesorgt. Niemand wurde verletzt. Mehrere Bewohner des Hauses in der Lindenstraße wählten am Samstagmittag den Notruf wegen Rauchs in ihren Küchen, wie die Feuerwehr mitteilte. Die Einsatzkräfte entdeckten demnach im Keller brennenden Unrat auf einer Fläche von einem Quadratmeter und löschten die Flammen. Der Rauch war durch einen gemeinsamen Schacht der Dunstabzugshauben in die Küchen gezogen. Ab dem 9. Stock sei es daher zu einer starken Verrauchung der Wohnungen gekommen, hieß es weiter. Diese wurden gelüftet. Insgesamt waren 30 Feuerwehrleute zwei Stunden lang im Einsatz, 135 Wohnungen mussten kontrolliert werden.