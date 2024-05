Feuer in Mehrfamilienhaus: 29 Bewohner gerettet

Berlin - In einer Erdgeschoss-Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Berlin-Steglitz ist ein Feuer ausgebrochen. 29 Bewohner wurden am Montagmorgen von Feuerwehrleuten über das Treppenhaus und eine Drehleiter aus dem Gebäude gerettet, wie die Feuerwehr Berlin mitteilte. Vier Menschen kamen ins Krankenhaus, einer davon mit schweren Verletzungen.

Der Einsatz gestaltete sich nach Angaben eines Feuerwehrsprechers aufwendig, weil die Wohnung ausgeräumt werden musste und das Treppenhaus stark verraucht war. Die Feuerwehr plante mehrere Stunden für Nachkontrollen ein. Laut Polizei Berlin war ein Rettungshubschrauber im Einsatz.