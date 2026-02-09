Die Feuerwehr wird am Morgen in den Berliner Westen gerufen. Dort brennen mehrere Autos. Was ist bislang über das Feuer bekannt?

Berlin - Bei einem Feuer in Berlin-Spandau sind drei Autos zerstört worden. Fünf weitere Fahrzeuge wurden durch die Flammen am frühen Morgen beschädigt, wie die Polizei mitteilte. Ein Zeuge bemerkte den Brand in der Straße Flurende im Ortsteil Falkenhagener Feld und rief die Feuerwehr.

Die Einsatzkräfte konnten den Angaben zufolge nicht verhindern, dass die Wagen ausbrannten. Ein Brandkommissariat der Kriminalpolizei ermittelt zur Brandursache. Es werde in alle Richtungen ermittelt, sagte ein Sprecher. Auch ein technischer Defekt werde geprüft.