Braunschweig - Die Feuerwehr hat in Braunschweig ein Reh aus dem Mittellandkanal gerettet. Das Tier schwamm am Dienstagmorgen zum Einsatzleiter, der sich in den Kanal begab, wie die Feuerwehr mitteilte. Der Feuerwehrmann packte das Reh am Geweih und zog es aus dem Wasser. Am Ufer wartete ein weiterer Helfer, um das Tier an Land zu bringen. Das Reh wurde kurze Zeit später in einem Naturschutzgebiet ins Freie entlassen.