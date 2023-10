Leipzig - An den Flughäfen Leipzig/Halle und Dresden tritt am kommenden Sonntag (29. Oktober) der Winterplan in Kraft. Von Leipzig/Halle fliegen nach dem Plan nun auch regelmäßig Flugzeuge nach Abu Dhabi und Dubai, teilte der Betreiber am Donnerstag mit. Pro Woche starteten in Leipzig/Halle im Winter bis zu 135 Flüge in neun verschiedene Länder.

Von Dresden aus sollen mehr Flüge nach Antalya in der Türkei angeboten werden, hieß es. Andere Flüge gingen nach Gran Canaria, Fuerteventura, Amsterdam oder Frankfurt am Main. Den Angaben zufolge soll der Winterflugplan bis zum 30. März nächsten Jahres gelten.