Magdeburg - Kleine und mittlere Unternehmen im Mitteldeutschen Revier sollen bei nachhaltigen Investitionen unterstützt werden. Wie das Umweltministerium am Montag mitteilte, geht es vor allem um die Förderung von Maßnahmen, die dazu führen, dass Ressourcen effizienter genutzt werden oder klimaschonender gearbeitet wird. Dazu zählen nach Angaben von Umweltminister Armin Willingmann (SPD) Investitionen in die Entwicklung langlebigerer Produkte oder die Entwicklung von Produktionsprozessen, mit denen das Abfallaufkommen reduzieren werden könne. Anträge könnten von Firmen gestellt werden, die maximal 249 Beschäftigte und einen Jahresumsatz von maximal 50 Millionen Euro haben. Zusätzlich müsse eine Betriebsstätte in der Kohleregion Sachsen-Anhalt liegen, also im Burgenlandkreis, der Stadt Halle, dem Saalekreis oder den Landkreisen Mansfeld-Südharz und Anhalt-Bitterfeld. Insgesamt stehen nach Angaben des Ministeriums 7,2 Millionen Euro zur Verfügung.