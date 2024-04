Magdeburg - Die Unternehmen in Sachsen-Anhalt sollen künftig möglichst energieeffizient und klimaneutral produzieren und bekommen dafür Unterstützung in Millionenhöhe. Das Förderprogramm „Sachsen-Anhalt Energie“ sei für Unternehmen neu aufgelegt worden, teilte das Energieministerium am Donnerstag in Magdeburg mit. Insgesamt 42 Millionen Euro stünden bereit.

Gefördert würden die energieeffiziente Sanierung von Gebäuden, der Austausch ineffizienter technischer Anlagen sowie die Installation erneuerbarer Energiequellen für die Versorgung mit Strom und Wärme. Förderanträge laufen über die Investitionsbank Sachsen-Anhalt.