In der Vox-Gründershow „Die Höhle der Löwen“ stellten zwei Gründer ihre Erfindung vor: ein elektrisches Schneemobil. Investor Frank Thelen durfte eine Runde drehen.

Frank Thelen gehört seit diesem Jahr wieder fest zur Vox-Sendung „Die Höhle der Löwen“. (Archivbild)

Berlin - Investor Frank Thelen ist in der Vox-Sendung „Die Höhle der Löwen“ mit einem elektrischen Schneemobil in ein Tor gekracht. Die Erfinder boten dem 50 Jahre alten Investor aus Bonn in der neuen Folge der Gründershow an, eine Runde mit ihrem XXL-Bob zu drehen.

Der 50-Jährige nahm das Angebot an und versenkte das Fahrzeug vor laufenden Kameras in dem Tor. „Oh nein“, rief Thelen nach dem Crash. Und: „Ich bin in Ordnung!“ Das Tor hatte jedoch eine große Delle. Er habe gebremst, doch das Fahrzeug nicht, sagte Thelen anschließend.

Auf Schnee bremse das elektrische Schneemobil viel besser, erläuterte einer der Erfinder. Thelen entschuldigte sich mehrfach für den Unfall. Zu „t-online“ sagte Thelen, dass die Bremse defekt gewesen sei. Zuvor hatte „Bild“ berichtet, dass das Gefährt Bremsen hatte, die allerdings für Schnee, also nicht für den glatten Studioboden ausgelegt sind.

Die Erfinder konnten die Investoren-Runde mit ihrem Schneemobil nicht überzeugen - allerdings nicht wegen des Unfalls. Thelen gehört seit diesem Sommer wieder zum festen Ensemble der Show.