Im Internet entdeckte die Frau ein Anlageangebot. Ein vermeintlicher Kundenberater setzte sie danach am Telefon unter Druck. Die Polizei warnt.

Frau aus Plauen verliert 20.000 Euro an Internetbetrüger

Plauen - Eine Frau aus Plauen (Vogtlandkreis) ist von Internetbetrügern um 20.000 Euro gebracht worden. Die 63-Jährige fand Ende Mai ein Anlageangebot im Internet und kam telefonisch mit einem Kundenberater in Kontakt, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Demnach sollte die Frau eine App herunterladen, die einen Fernzugriff auf ihr Smartphone ermöglichte.

Der vermeintliche Berater rief die Frau in den folgenden Tagen immer wieder an, um sie zu einer Investition zu drängen. Sie sollte Überweisungen bestätigen, die der Mann auch per Fernzugriff vorbereitete. Schließlich gab die Frau nach und überwies rund 20.000 Euro auf ein Schweizer Konto. Erst danach informierte sie die Polizei.

Die Polizei riet zur Vorsicht bei Aufforderungen, bestimmte Apps oder Computerprogramme herunterzuladen, sensible Daten herauszugeben oder Überweisungen zu tätigen. Bei schlechtem Bauchgefühl sollte das Gespräch beendet werden. Auch sollten bei Unsicherheit Vertraute um Rat gefragt oder die Polizei informiert werden.