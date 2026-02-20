Ein Transporter durchbricht eine Leitplanke und landet im Graben. Die Fahrerin wird schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Was die Polizei zu dem Unfall sagt.

Gotha - Eine Frau ist in Gotha mit einem Transporter in eine Leitplanke gefahren und dabei schwer verletzt worden. Am frühen Morgen war sie Polizeiangaben nach auf der Landstraße zwischen Gotha-Siebleben und Seebergen (Landkreis Gotha) unterwegs, als sie aus bisher unerklärter Ursache in der Kurve von der Fahrbahn abkam. Demnach durchbrach der Transporter die Leitplanke und landete im Graben. Die Frau kam in ein Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte.