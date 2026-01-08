In der Landesvertretung des Freistaates sind 18 Werke von Nachwuchstalenten zu sehen – darunter Malerei, Grafiken, Fotografie, Objektkunst und Filme.

Dresden/Berlin - Der Freistaat stellt demnächst junge Kunst aus Sachsen in Berlin aus. In der sächsischen Landesvertretung werden unter anderem Malereien, Fotografien und Objekte gezeigt, die die Kulturstiftung des Landes voriges Jahr bei Förderankäufen erworben hat.

Gezeigt werden 18 Werke von Künstlerinnen und Künstlern, die noch am Anfang ihrer Karriere stehen, wie die Staatlichen Kunstsammlungen Dresden mitteilten. Die Ausstellung ist vom 15. Januar bis zum 19. April täglich geöffnet.

Die Kulturstiftung kauft jedes Jahr Werke von Nachwuchskünstlern an. 2025 wurden den Angaben zufolge rund 95.000 Euro investiert. Für den Kunstfonds des Landes wurden in über drei Jahrzehnten mehr als 1.000 Werke aller Gattungen gesammelt.