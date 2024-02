Nordenham - Ein Mann ist bei einem Frontalzusammenstoß von einem Auto und einem Lastwagen am Montag bei Nordenham (Landkreis Wesermarsch) gestorben. Aus zunächst unbekannten Gründen kam er auf der Bundesstraße 212 von seiner Spur ab und geriet in den Gegenverkehr, wie die Polizei mitteilte. Dort sei das Auto frontal mit einem entgegenkommenden Lastwagen kollidiert. Der Mann starb noch am Unfallort. Der 25 Jahre alte Fahrer des Lastwagens erlitt leichte Verletzungen. Wegen der Bergungsarbeiten war die Straße am Montagmorgen noch gesperrt.