Die Füchse gewinnen auch das Heimspiel gegen Sporting Lissabon. Es ist der achte Sieg im achten Spiel und ein großer Schritt Richtung direkter Qualifikation zum Viertelfinale.

Berlin - Nur eine Woche nach dem knappen 38:37-Erfolg bei Sporting Lissabon haben die Füchse Berlin in der Champions League auch das Rückspiel in Gruppe A gewonnen. Der Handball-Bundesligist schlug vor 5625 Zuschauern in der Max-Schmeling-Halle den portugiesischen Meister mit 33:29 (16:13). Mit dem achten Sieg im achten Spiel bleiben die Füchse Tabellenführer. Beste Berliner Werfer waren Lasse Andersson mit neun und Mathias Gidsel mit acht Toren.

Das Team von Trainer Nicolej Krickau hatte zunächst einige Probleme, ihren Rhythmus in der Offensive zu finden. Sie leisteten sich einige Ballverluste und liefen so erst einmal einem Rückstand hinterher. Der soliden Defensive und den Paraden von Torhüter Lasse Ludwig war es zu verdanken, dass der Rückstand nicht mehr als zwei Tore betrug.

Ein 6:0-Lauf bringt die Vorentscheidung

Mit zunehmender Spieldauer steigerten sich die Füchse aber in der Offensive. Und als dann auch mal die Portugiesen einige Fehler machten, konnte der deutsche Meister mit einem kleinen 3:0-Lauf die Partie drehen (8:6). Und diese Führung konnten sie bis zur Pause halten.

Gleich nach dem Seitenwechsel konnten die Gastgeber sich weiter auf 19:14 absetzen. Doch anschließend verteidigten die Portugiesen offensiver und die Füchse bekamen Probleme. Nach 45 Minuten glichen die Gäste wieder aus (23:23). Doch die Füchse blieben unbeeindruckt. Dank der Paraden von Ludwig, der am Ende auf 15 gehaltene Bälle kam, zogen sie mit einem 6:0-Lauf davon (30:24). Und das brachten die Berliner dann souverän ins Ziel.