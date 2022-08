Füchse Berlin gewinnen Generalprobe bei Erlangen

Ein Handballer hält den Spielball in den Händen.

Berlin - Die Füchse Berlin haben die Generalprobe für den Start in die Handball-Bundesliga souverän gemeistert. Die Berliner gewannen am Donnerstagabend das letzte Testspiel im fränkischen Roßtal gegen den Ligarivalen HC Erlangen deutlich mit 34:29 (20:14). Beste Berliner Werfer waren Hans Lindberg mit sieben sowie Jacob Holm und Mathias Gidsel mit je fünf Toren.

Die Füchse mussten weiterhin auf Cheftrainer Jaron Siewert verzichten, der bis zum Saisonstart krankgeschrieben ist. Auch ohne ihren Trainer dominierten die Berliner die Partie - vor allem dank einer starken Offensivleistung in der ersten Halbzeit.

Manager Bob Hanning, der wieder als Trainer aushalf, war dennoch nicht ganz zufrieden. „Wir haben ein etwas höheres Ergebnis aufgrund der Chancenverwertung liegengelassen. Gerade die Außen hatten heute nicht ihren besten Tag“, sagte er. Dennoch zog er auch ein positives Fazit: „Grundsätzlich bin ich mit der kämpferisch sehr guten Einstellung zufrieden.“

Die Berliner starten am 4. September in der heimischen Max-Schmeling-Halle gegen Frisch Auf Göppingen in die neue Saison.