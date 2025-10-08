Frederik Simak stammt aus der Füchse-Jugend, ging 2020 dann aber nach Lemgo. Jetzt holen die Berliner ihn im Sommer 2026 zurück. Dafür wird der Vertrag von Lukas Herburger nicht verlängert.

Berlin - Die Füchse Berlin haben den ersten Neuzugang für die kommende Saison perfekt gemacht. Im Sommer 2026 wechselt Frederik Simak vom Bundesligakonkurrenten TBV Lemgo Lippe zum deutschen Meister. Der 27-jährige Rückraumspieler erhält in Berlin einen Dreijahresvertrag.

Im Gegenzug wird Kreisläufer Lukas Herburger die Füchse verlassen. Sein Vertrag wird nicht verlängert. Zuvor wurde bereits der Abgang von Weltmeister Lasse Andersson in seine dänische Heimat bekanntgegeben.

Für Simak ist es eine Rückkehr an seine alte Wirkungsstätte. Er stammt aus der Füchse-Jugend und spielte bis 2020 bei den Berlinern, ehe er nach Lemgo ging.

Simak soll vor allem der Defensive Stabilität geben

„Der Weg für unsere ehemaligen Jugendspieler bleibt immer offen. Freddy Simak hat sich unter Florian Kehrmann zu einem der besten Abwehrspieler der Liga entwickelt. Im Angriff ist er universell einsetzbar, was uns noch mehr taktische Möglichkeiten gibt“, sagte Geschäftsführer Bob Hanning.

Auch Trainer Nicolej Krickau freut sich über die Rückholaktion. „Das passt super in unsere Situation. Freddy hat es in Lemgo gut gemacht. Der TBV ist diese Saison stark, auch wegen ihm.“

Simak kann sowohl im Rückraum als auch im Abwehrzentrum am Kreis spielen. „Ich freue mich riesig, zu dem Verein zurückzukehren, der mir die Chance gegeben hat, in der Bundesliga zu spielen. Es fühlt sich an, als würde sich damit ein Kreis schließen“, sagte Simak zu seiner Rückkehr.