Polizei und Rettungskräfte rücken am Sonntag in den Berliner Westen aus. Dort wurde ein Kind an einer Baustelle von einem Auto erfasst. Was ist bislang bekannt?

Berlin - Ein Fünfjähriger ist in Berlin-Spandau von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Der Junge kam nach dem Zusammenstoß am Sonntagabend in der Straße Freiheit mit mehreren Verletzungen zur stationären Behandlung in eine Klinik, wie die Polizei mitteilte.

Die Ermittlungen zu dem Unfall laufen. Ersten Erkenntnissen zufolge lief der Junge im Bereich einer Baustelle auf die Straße. Der Autofahrer bremste und wich mit seinem Wagen aus - fuhr den Jungen aber trotzdem an, wie es hieß.