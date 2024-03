Für die Champions League: Sieg-Druck bei Leipzig in Bochum

Leipzig - RB Leipzig steht in der Fußball-Bundesliga beim VfL Bochum unter Druck. Um das Ziel Champions League nicht aus den Augen zu verlieren, müssen die Sachsen am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gewinnen. Statistisch gesehen benötigt Leipzig aus den letzten elf Saison-Spielen noch mindestens sieben Siege für eine Qualifikation zur Königsklasse. „Fest steht: Die Spiele werden weniger und wir müssen jetzt punkten“, sagte Leipzigs Trainer Marco Rose. Xaver Schlager fehlt wegen einer Gelb-Sperre, Lukas Klostermann ist am Oberschenkel verletzt.