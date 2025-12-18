Im Landkreis Harz sollen kulturelle Angebote fürs Publikum attraktiver und vielfältiger werden. Vorher steht eine Fusion an. Letzte Vorbereitungen dafür laufen.

Halberstadt/Wernigerode - Im Landkreis Harz ist die Mitte Mai vom Kreistag beschlossene Fusion des Philharmonisches Kammerorchesters Wernigerode (PKOW) mit dem Harztheater im Plan. Beide Gesellschaften müssten noch die Abschlussbilanzen 2025 erarbeiten und bestätigen lassen, hieß es aus dem Landratsamt in Halberstadt. Die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage beider Unternehmen zum Stichtag 31. Dezember 2025 müsse transparent vorliegen.

„Die Verschmelzung beider Ensembles stärkt die Kultur im Harz, die bislang noch immer getrennt war“, sagte Landrat Thomas Balcerowski (CDU). PKOW und Harztheater seien unerlässlich, um dem Publikum auf den verschiedenen Spielstätten auch in Zukunft lukrative Angebote anbieten zu können, hieß es.

Fusionsvertrag soll rückwirkend gelten

Bis Mitte des kommenden Jahres soll alles notariell abgeschlossen sein und der Fusionsvertrag rückwirkend zum 1. Januar 2026 gelten. Die Verschmelzung der Philharmonisches Kammerorchester Wernigerode GmbH mit der Harztheater gGmbH hatte das Land den Angaben zufolge in den im Dezember 2023 unterzeichneten Zuwendungsverträgen festgeschrieben und mit zusätzlichen Mitteln von rund 1,4 Millionen Euro für beide Ensembles versehen.