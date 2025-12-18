Wegen schlechter Lebensbedingungen sorgt ein Hochhaus in Göttingen immer wieder für Schlagzeilen. Jetzt machen sich die Bewohner auch untereinander das Leben schwer.

Göttingen - In einem Göttinger Hochhauskomplex in Bahnhofsnähe haben mindestens zwei Männer einen Nachbarn überfallen. Die beiden stahlen von dem 64 Jahre alten Mann vergangene Woche unter anderem Kleidung, wie die Polizei mitteilte. Einen erneuten Überfall wenige Tage später sollen sie abgebrochen haben, weil der Bewohner mit der Polizei gedroht habe.

Während der ersten Tat soll einer der Täter das Opfer zu Boden gebracht und ihm den Mund zugehalten haben, während der andere die Kleidung stahl. Der 64-Jährige wurde dabei nicht verletzt. Bei dem versuchten, zweiten Überfall soll noch eine dritte Person dabei gewesen sein.

Immer wieder Probleme im Wohnkomplex

Unter Verdacht stehen bisher zwei Männer im Alter von 28 und 38 Jahren, die ebenfalls in dem Gebäude wohnen. Ihre Wohnungen wurden Ende vergangener Woche durchsucht; der 28-Jährige wurde zudem in Untersuchungshaft genommen.

Das Hochhaus mit seinen mehr als 400 Wohnungen sorgt wegen schlechter Lebensumstände dort immer wieder für Schlagzeilen. Wegen der Zustände in dem Wohnkomplex in der Groner Landstraße 9 kontrolliert die Stadt regelmäßig vor Ort. Immer wieder kommt es zu Klagen.

Die Lage ist wegen der Insolvenz der Mehrheitseigentümerin knifflig. Die Hausverwaltung verweist zudem immer wieder auf nicht gezahlte Mieten, weswegen Geld für Reparaturen fehle – was Stadt und Anwälte der Mieter teilweise zurückweisen.