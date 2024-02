Wahles - Ein Lkw mit Gefahrgut ist in Wahles im Landkreis Schmalkalden-Meiningen von der Fahrbahn abgekommen und gegen eine Mauer gekracht. Bei dem Unfall am Mittwochmorgen lief ein Fass des transportierten Gefahrenguts aus, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Der 48 Jahre alte Lkw-Fahrer wurde verletzt ins Krankenhaus gebracht. Welches Gefahrgut in den insgesamt mehr als 40 Fässern transportiert wurde, war zunächst unklar. Es sei ein Sachschaden in Höhe von rund 70.000 Euro entstanden.