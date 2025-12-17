Gemeindenotfallsanitäter und Telenotärzte sollen bald überall im Land helfen – was das für Patienten und Rettungskräfte bedeutet.

Magdeburg - In Sachsen-Anhalt soll der Rettungsdienst verbessert werden. „Die Menschen erwarten zu Recht, dass der Rettungsdienst nicht nur schnell, sondern auch auf höchstem fachlichem Niveau hilft“, sagte Innenministerin Tamara Zieschang (CDU) bei der Einbringung eines Reformpakets im Landtag in Magdeburg.

Bisher nur in Pilotprojekten im Landkreis Wittenberg und im Burgenlandkreis erprobt, sollen die Gemeindenotfallsanitäter nun landesweit zum Einsatz kommen. Sie werden bei Notfällen eingesetzt, bei denen ein Patient nicht zwingend ins Krankenhaus muss, was die Rettungswagen von unnötigen Einsätzen entlasten soll.

Die bereits in Mansfeld-Südharz, im Saalekreis und in Halle erprobten Telenotärzte sollen im gesamten Bundesland zum Einsatz kommen. Sie unterstützen von der Leitstelle aus Sanitäter, ohne selbst vor Ort sein zu müssen.