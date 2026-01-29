Leichter Frost sowie Sprühregen sorgen weiterhin für rutschige Bedingungen auf den Straßen. Größere Unfälle sind bislang ausgeblieben, doch bis zum Wochenende ist weiterhin Vorsicht geboten.

Berlin/Brandenburg - Trotz überfrierender Nässe ist es ruhig auf den Straßen Berlin und Brandenburgs. In der Nacht kam es nur vereinzelt zu kleineren Glätteunfällen mit Blechschäden, wie die Leitstellen der Polizei mitteilten. Doch Fahrerinnen und Fahrer im morgendlichen Berufsverkehr sollten weiterhin vorsichtig sein. Gefrierender Sprühregen oder Schneegriesel hat die Straßen laut Deutschem Wetterdienst (DWD) vorerst fest im Griff.

Am Tag liegen die Temperaturen demnach bei minus zwei bis null Grad. Im weiteren Verlauf schneit es im Südwesten Brandenburgs. Stellenweise seien ein bis drei Zentimeter Neuschnee möglich, wie es hieß. In der Nacht geht dieser teilweise in gefrierenden Sprühregen über. Die Tiefstwerte liegen bei minus fünf Grad.

Zum Ende der Woche lassen Glättegefahr und Schneefall laut DWD langsam nach. Besonders in den Nächten bleibt es jedoch weiterhin frostig kalt mit Werten bis zu minus acht Grad. Ab Freitagnachmittag beruhigt sich das Winterwetter: Bei Werten von einem bis minus vier Grad lockert die dichte Wolkendecke stellenweise auf. Das Wochenende bleibt trocken und mitunter ist ein kurzer Blick durch die Wolken auf den Himmel möglich.