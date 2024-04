Braunschweig - Mit einem Doppelpack hat Robert Glatzel dem Hamburger SV die letzte Chance im Aufstiegsrennen der 2. Fußball-Bundesliga erhalten und die Abstiegssorgen von Eintracht Braunschweig wieder vergrößert. Beim 4:0 (2:0) des starken HSV am Samstag in Braunschweig legte der Torjäger mit seinen Treffern in der zehnten und in der 22. Minute die Grundlage für den klaren Erfolg.

Für den 30-Jährigen waren es nach vier erfolglosen Einsätzen die Saisontore 17 und 18. Noch in der Nacht hatte Glatzel mit Übelkeit zu kämpfen gehabt. Der kurz zuvor eingewechselte Bakery Jatta (69.) und Ludovit Reis (84.) machten das Ergebnis in der zweiten Halbzeit deutlich.

Die Hamburger blieben durch den Sieg als Tabellenvierter an Fortuna Düsseldorf dran und dürfen bei noch drei ausstehenden Saisonspielen weiter auf den Aufstiegsrelegationsplatz hoffen. Die Braunschweiger verpassten durch die erste Niederlage nach zwei Spielen, sich weiter von der Abstiegszone zu entfernen.

Die Gastgeber kamen vor 22.167 Zuschauer gut in die Partie. Zwar hatte HSV-Angreifer Ransford Königsdörffer schon nach etwa 30 Sekunden die Torchance. Danach gefielen die Braunschweiger mit guten Offensiv-Ansätzen, ohne aber gefährlich zu werden. Nach der Führung durch Glatzel übernahmen aber die effizienten Gäste die Kontrolle.

Kurz nach der Pause hatte der HSV Glück. Den Anschlusstreffer durch Johan Gomez (49.) nahm EM-Schiedsrichter Daniel Siebert wieder zurück. Die Braunschweiger mühten sich danach weiter. Die Hamburger standen in der Defensive zu sicher.