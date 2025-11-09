Ein Grillabend im November endet für drei Männer anders als gedacht. Sie planen, sich in einer Gartenlaube am heißen Grill zu wärmen - und müssen ins Krankenhaus.

Kabelsketal - Weil sie einen heißen Grill in einer Gartenlaube als Heizung benutzt haben, haben drei Männer im Saalekreis eine Rauchgasvergiftung erlitten. Wegen Schwindel, Kopfschmerzen, Müdigkeit und Übelkeit kamen sie am Samstagabend in ein Krankenhaus, wie die Polizei in Halle mitteilte.

Die Männer im Alter von 63 und 64 Jahren hatten zunächst in einer Kleingartenanlage im Kabelsketaler Ortsteil Gröbers gegrillt. Weil es draußen zu kühl wurde, seien sie mit dem Grill in die Laube umgezogen, um sich dort zu wärmen. Obwohl die Männer den Grill nach einiger Zeit wieder aus dem Gebäude brachten, verschlechterte sich ihr Gesundheitszustand und sie riefen den Rettungsdienst, wie es hieß.