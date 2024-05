Vor 20 Jahren war das Tier der erste Große Ameisenbär in Magdeburg. Später brachte Estrella fünf Jungtiere zur Welt - und wurde zum TV-Star.

Ein Armeisenbär-Junges klammert sich im Zoo an das Fell des Muttertiers „Estrella“.

Magdeburg - Im Alter von 22 Jahren ist im Zoo Magdeburg Ameisenbären-Dame Estrella gestorben. Wie der Zoo am Donnerstag mitteilte, musste das betagte Tier eingeschläfert werden, weil es nicht mehr futtern konnte und Probleme beim Aufstehen hatte. Vor 20 Jahren war Estrella nach Zoo-Angaben der erste Große Ameisenbär in Magdeburg. Das Tier kam als Jungtier von Großbritannien nach Sachsen-Anhalt.

Große Ameisenbären werden auf der Roten Liste der gefährdeten Arten als „gefährdet“ eingestuft. Weltweit gelängen in den Zoos nur etwa 20 Nachzuchten pro Jahr, hieß es. Estrella habe fünf Jungtiere in ihrer Zeit in Magdeburg großgezogen.

Bekanntheit erlangte das Tier auch deutschlandweit. Im Jahr 2005 gelang es in der Sendung „Stern TV“ mit aufwendiger Technik, die erste Geburt eines Großen Ameisenbären zu filmen. Dies sei für Zoologen und Tierpflege etwas zuvor nicht Gesehenes gewesen, sagte eine Sprecherin des Zoos. Zuletzt kam im Februar 2021 das Weibchen Osita zur Welt.