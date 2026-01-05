Wegen eines Großputzes bleibt die Dauerausstellung der Festung Königstein im Januar geschlossen. Besucher können die Bergfestung in dieser Zeit zum ermäßigten Eintritt erleben.

Königstein - Die große Dauerausstellung der Festung Königstein in der Sächsischen Schweiz wird im Januar umfassend gereinigt und bleibt deshalb vorübergehend geschlossen. Vom 7. bis einschließlich 30. Januar ist die Schau „In lapide regis – Auf dem Stein des Königs“ nicht zugänglich, wie die Festung mitteilte.

Für Besucherinnen und Besucher könnte sich der Ausflug dennoch lohnen: Während der Revision gilt für alle Erwachsenen der ermäßigte Eintrittspreis von zehn Euro, Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre haben freien Eintritt. Die umfangreiche Dauerausstellung mit rund 500 Exponaten wird einmal jährlich überholt, unter anderem werden Vitrinen, Böden sowie Klima- und Medientechnik gewartet.

Sonderausstellung und Foto-Aktion

Die Schließung betrifft der Festung nach nur die Hauptausstellung. Weiterhin geöffnet seien unter anderem die Georgenburg mit virtuellem Rundgang, das Brunnenhaus und das Schatzhaus. Zusätzlich sei täglich die Sonderausstellung „Entlang der Elbe – das alte Sachsen in Gemälden aus der Sammlung Wolfgang Donath“ zu sehen. An Samstagen werden Führungen angeboten, am 18. Januar öffne zudem die sonst geschlossene Garnisonskirche für eine Foto-Aktion.

Die 1241 erstmals urkundlich erwähnte mittelalterliche böhmische Königsburg wurde später zum Kloster, dann zur Landesfestung, zu einem höfischen Festort, einem Kunstdepot und auch zum Gefängnis. Seit 1955 ist das 9,5 Hektar große Festungsareal Freilichtmuseum mit über 50 Bauwerken aus verschiedenen Epochen und jährlich einer halben Million Gästen aus dem In- und Ausland.