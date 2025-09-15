Der gebürtige Braunschweiger ist jetzt Basketball-Weltmeister und -Europameister. Das würdigt auch seine Heimatstadt.

Braunschweig - Die Stadt Braunschweig gratuliert ihrem aktuell größten Star: Nach dem Gewinn der Basketball-Europameisterschaft hat der Oberbürgermeister den deutschen Nationalmannschafts-Kapitän und gebürtigen Braunschweiger Dennis Schröder gewürdigt.

„Ganz Braunschweig ist stolz auf dich, Dennis!“, schrieb der SPD-Politiker Thorsten Kornblum am Montag. „Ich gratuliere dem Team ganz herzlich und freue mich insbesondere mit unserer Braunschweig Connection aus Dennis Schröder und Daniel Theis über den Titel.“

Theis ist im benachbarten Salzgitter geboren und spielte mit Schröder bereits in der Jugendabteilung der SG Braunschweig zusammen. Seitdem sind beide Basketball-Profis befreundet.

Der für die Sacramento Kings in der US-Profiliga NBA spielende Schröder engagiert sich stark in seiner Heimatstadt. So finanzierte der 32-Jährige unter anderem eine Basketballanlage im Braunschweiger Prinzenpark und fördert auch eine neue bilinguale Grundschule. Noch in diesem Monat soll nach Angaben des Bürgermeisters eine Sporthalle in Braunschweig nach Schröder benannt werden.