Halle - Das Landesverwaltungsamt hat seit dem vergangenen Sommer insgesamt 2,05 Millionen Euro Fördermittel für den Radwegebau bewilligt, der besonders mit dem Pendlerverkehr in Zusammenhang steht. Das Geld stehe für Projekte im Burgenlandkreis, im Salzlandkreis, im Saalekreis und im Landkreis Mansfeld-Südharz zur Verfügung, teilte die Behörde am Dienstag in Halle mit. Darüber hinaus lägen 14 weitere Anträge über zusammen 10,8 Millionen Euro vor. Die Förderung stammt den Angaben zufolge aus dem Efre-Programm „Förderung einer nachhaltigen, multimodalen Mobilität in den Städten und ihrem Pendlerraum“ des Landes Sachsen-Anhalt und der Europäischen Union. Dieses laufe bis Ende 2028.