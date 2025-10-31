Die Berliner Polizei will mit 850 Kräften an Halloween für Ruhe sorgen. Wegen gefährlicher Pyrotechnik mussten die Einsatzkräfte bereits einschreiten. Wie brenzlig wird die Nacht?

Die Berliner Polizei ist auch in diesem Jahr zu Halloween verstärkt in der Stadt unterwegs. (Symbolbild)

Berlin - An Halloween hat die Polizei zwei Jugendliche im Märkischen Viertel in Berlin gestoppt - sie hatten unter anderem einen mutmaßlich selbstgebastelten Sprengkörper dabei. Wie die Behörde bei der Plattform X mitteilte, nahmen die Einsatzkräfte zwei Minderjährige fest. Ein 13-Jähriger habe Pyrotechnik bei sich gehabt, sein 14 Jahre alter Begleiter einen mutmaßlich selbstgebastelten Sprengkörper. Spezialkräfte des Landeskriminalamtes rückten an. Nach erster Einschätzung sei die Menge des Sprengstoffes geeignet, schwerste Verletzungen an der Hand bis zum Unterarm zu verursachen, hieß es.

Die Berliner Polizei ist rund um Halloween mit rund 850 Kräften im Einsatz. An Halloween kommt es in der Hauptstadt immer wieder zu zahlreichen Polizei-Einsätzen und Festnahmen. „Lassen Sie die Finger von Pyrotechnik“, schrieb die Polizei in ihrem WhatsApp-Kanal.

Einsatz-Schwerpunkte waren in der Vergangenheit Straßen im Wedding, in Schöneberg und Kreuzberg sowie im Norden Neuköllns, in Gropiusstadt und im Märkischen Viertel. Polizisten und Feuerwehrleute waren rund um Halloween teils mit Pyrotechnik attackiert worden.