Für die Profis stand er in zehn Partien auf dem Platz. Nun wechselt der 20 Jahre alte Abwehrspieler ins Ruhrgebiet.

Fußball: 2. Bundesliga, Karlsruher SC - Hannover 96, 33. Spieltag, BBBank Wildpark. Der Karlsruher Igor Matanovic (r) und der Hannoveraner Yannik Lührs kämpfen um den Ball. Lührs wechselt in die U23 von Borussia Dortmund.

Hannover - Yannik Lührs von Hannover 96 wechselt in die U23-Mannschaft von Borussia Dortmund in die 3. Fußball-Liga. Das teilte der niedersächsische Club aus der 2. Liga am Mittwoch mit. Über die Ablösemodalitäten haben beide Seiten Stillschweigen vereinbart. Bislang kam der 20 Jahre alte Innenverteidiger zehnmal für die Profimannschaft von 96 zum Einsatz. Lührs war seit der U16 im Club aktiv. Seit Sommer 2022 trainierte er bei den Profis mit. Bei Borussia Dortmund II trifft er auf Trainer Jan Zimmermann, der den Zweitligisten Hannover zwischen Juli und November 2021 trainiert hatte.