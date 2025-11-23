Ein Hausboot brennt am Sonntagmorgen auf der Spree. Zahlreiche Menschen rufen die Feuerwehr. Auch ein Hubschrauber ist im Einsatz.

Berlin - Ein Hausboot hat auf der Spree in Berlin-Friedrichshain gebrannt. Am Morgen suchte ein Hubschrauber nach möglichen Verletzten im Wasser, wie die Feuerwehr Berlin mitteilte. Zwei Menschen konnten sich demnach vom brennenden Hausboot auf ein anderes Boot retten, eine Person wurde leicht, die andere schwer verletzt - beide kamen mit einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus. Zuvor hatte die Feuerwehr von zwei Leichtverletzten gesprochen.

Ein Kaminofen hatte sich laut Polizei auf dem Boot entzündet. Das Feuer griff demnach vom Hausboot auf andere Boote über und beschädigte diese. Die Beamten ermitteln wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung.

Die Löscharbeiten gestalteten sich laut Feuerwehr schwierig, weil das Hausboot 50 Meter vom Ufer entfernt schwamm. Von einem Boot der Wasserschutzpolizei und zwei Booten der Feuerwehr aus konnten die Einsatzkräfte die Flammen schließlich löschen, wie es hieß. Zahlreiche Anrufer hatten die Feuerwehr den Angaben zufolge zum Brand alarmiert.