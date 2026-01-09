Die Tore von Michael Cuisance und Jeremy Dudziak reichen Hertha BSC nicht zum Sieg im Trainingslager. Nächste Woche wartet in der 2. Fußball-Bundesliga der Tabellenführer.

Albufeira - Hertha BSC hat sein Testspiel im Trainingslager in Portugal verloren. Der Fußball-Zweitligist musste sich dem belgischen Traditionsclub Standard Lüttich, aktuelle Sechster der ersten Liga, mit 2:3 (1:2) geschlagen geben.

Michael Cuisance (4. Minute) hatte den Hauptstadt-Club in Führung gebracht.

Marco Ilaimaharitra (5.) und Casper Nielsen (32.) drehten die Partie noch vor der Pause zugunsten der Belgier. Nach dem Berliner Ausgleichstreffer durch Jeremy Dudziak (70.) erzielte Leandre Kuavita (89.) das Siegtor für Lüttich.

Maurice Krattenmacher und Marton Dardai fehlten Hertha wegen einer Erkältung.

Herausforderndes Programm wartet auf Hertha

Hertha BSC eröffnet seine Rückrunde am 17. Januar mit einem Topspiel gegen Spitzenreiter Schalke 04 im Olympiastadion. Nach der Partie beim Karlsruher SC am 24. Januar stehen Begegnungen gegen Darmstadt 98 (1. Februar), bei der SV Elversberg (7. Februar), gegen Hannover 96 (14. Februar) sowie beim SC Paderborn (22. Februar) an. Damit trifft die Hertha in den folgenden Wochen auf alle vier weiteren Mannschaften, die – ebenso wie Schalke – aktuell noch vor den Berlinern in der Tabelle platziert sind.