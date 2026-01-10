Das erste Ost-Duell unter Freiluft-Bedingungen steht an. Im Dresdner Fußballstadion geht es für den Meister gegen das Schlusslicht um wichtige Punkte im Kampf um die DEL-Playoffs.

Dresden - Das erste Ost-Duell unter Freiluft-Bedingungen zwischen den Dresdner Eislöwen und den Eisbären Berlin soll ein Spektakel werden. Dementsprechend groß ist auch die Vorfreude auf das Winter Game der Deutschen Eishockey Liga (DEL) an diesem Samstag (17.00 Uhr, live MagentaSport und DF1) mit rund 32.000 Zuschauern im Rudolf-Harbig-Stadion, in dem normalerweise der Fußball-Zweitligist Dynamo Dresden seine Heimspiele austrägt.

„Wir freuen uns riesig auf das Spiel“, betonte Berlins Sportdirektor Stéphane Richer und betonte: „Die Vorfreude ist nicht nur bei den Spielern und Coaches da. Auch die Familien und die Angestellten der Geschäftsstelle sind dabei.“ Etwa 10.000 Berliner Fans werden ihr Team begleiten. „Wir sind extrem stolz, dieses Spiel austragen zu dürfen. Es ist ein historisches Ereignis, für unseren Club, die Stadt und die gesamte Region“, erklärt Eislöwen-Geschäftsführer Maik Walsdorf. Für den deutschen Meister aus Berlin geht es beim Schlusslicht aber auch um wichtige Zähler im Kampf um die direkte Qualifikation für das Playoff-Viertelfinale.