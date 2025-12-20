Beim 1:1 gegen Arminia Bielefeld verletzt sich Herthas Abwehrspieler Niklas Kolbe früh. Eine finale Diagnose steht noch aus. Aber Stefan Leitl hat eine Vermutung.

Berlin - Hertha-BSC-Trainer Stefan Leitl rechnet damit, dass Abwehrspieler Niklas Kolbe dem Berliner Fußball-Zweitligisten mehrere Wochen fehlen wird. „Ich gehe davon aus, dass es eine Muskelverletzung in der Wade ist. Dementsprechend wird er einige Wochen nicht zur Verfügung stehen“, berichtete Leitl nach dem 1:1 gegen Arminia Bielefeld.

Kolbe war für den erkrankten Marton Dardai in die Startelf gerückt und hatte sich früh ohne Fremdeinwirkung verletzt. Nach rund 15 Minuten humpelte der 28-Jährige vom Feld.

Dass Kolbe schon zum Trainingsauftakt am 2. Januar zurück ist, scheint unwahrscheinlich. Anschließend geht es für die Berliner ins Trainingslager nach Portugal. Am 17. Januar startet der Hauptstadt-Club mit einem Heimspiel gegen den FC Schalke in die Rückrunde.

Entwarnung bei Eichhorn

Jungstar Kennet Eichhorn dürfte bis dahin hingegen wieder zur Verfügung stehen. Der 16-Jährige fehlte gegen Bielefeld, nachdem er im Training einen Schlag auf das Sprunggelenk bekommen hatte. „Das ist, glaube ich, keine große Verletzung. Aber ein Einsatz hätte heute überhaupt keinen Sinn gemacht. Wir planen zum Trainingsauftakt mit ihm“, berichtete Leitl.

Und auch Defensivspieler Pascal Klemens könnte im Januar wieder bei nahezu 100 Prozent sein. Gegen Bielefeld wurde der 20-Jährige kurz vor Spielende eingewechselt und sammelte so nach langer Pause wegen einer Sprunggelenksverletzung seine ersten Saisonminuten im Hertha-Trikot. „5 Monate habe ich auf diesen Moment hingearbeitet“, schrieb Klemens auf Instagram und sprach von einem „unbeschreiblichen Gefühl“.