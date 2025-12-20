Nach eher mildem Wetter zum vierten Advent wird es an den Weihnachtstagen kälter in Sachsen. Wie stehen die Chancen auf Schnee?

Leipzig - Nach mildem Wetter mit deutlichen Plusgraden am vierten Adventswochenende wird es zu den Weihnachtstagen in Sachsen frostiger. „Es wird sukzessive kälter“, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Leipzig.

Bereits am Montag und Dienstag sollen sich die Tageshöchstwerte nach DWD-Vorhersagt nur noch knapp über dem Gefrierpunkt, in den Bergen sogar leicht darunter, bewegen.

In der Nacht zum 24. Dezember werden Niederschläge erwartet, wenn auch nicht in großen Mengen. Klappt es also mit weißen Weihnachten? „Das wäre zu viel versprochen“, sagte der Meteorologe. Im Flachland handle es sich eher um Sprühregen oder Schneegriesel, der tagsüber zu Matsch wird. Städte wie Leipzig oder Hoyerswerda hätten somit keine Chance Schnee am Heiligabend. In den Bergen werde dagegen Dauerfrost erwartet – dort könne der Schnee auf Hausdächern und Bäumen liegen blieben.