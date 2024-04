Barleben - Bei dem Brand in Barleben im Landkreis Börde ist ein Schaden von mehr als einer halben Million Euro entstanden. Derzeitigen Erkenntnissen nach sei das Feuer am späten Freitagabend in einer Garage ausgebrochen und auf den Dachstuhl eines Einfamilienhauses übergeschlagen, teilte die Polizei am Samstag mit. Die in dem Haus lebende Familie habe dieses rechtzeitig verlassen können. Neben dem Haus und der Garage seien auch zwei Autos durch die Flammen beschädigt worden. Der Schaden belaufe sich auf rund 520.000 Euro, hieß es.