Lengenfeld - Ein Hund hat eine Frau im Vogtlandkreis im Gesicht verletzt und ihre Jacke beschädigt. Die beiden Männer, die mit dem Schäferhund unterwegs waren, flohen, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Die 40-Jährige Frau war am Sonntagnachmittag mit ihrem Hund im Stadtpark in Lengenfeld. Als sie den Hund der beiden Männer zwischen 40 und 50 Jahren erblickte, nahm sie den Angaben zufolge ihr Tier hoch. Der Schäferhund habe sich jedoch losgerissen und die Frau attackiert. Die 40-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei bittet die beiden Männer, sich zu melden. Auch Zeugen werden um Mithilfe gebeten.