Berlin - Mit dem intensiveren Wahlkampf und dem Näherrücken der Bundestagswahl kommt es wieder verstärkt zu Zerstörungen von Wahlplakaten. In der Nacht beobachteten in Berlin-Weißensee Zivilfahnder der Polizei einen Mann und eine Frau, die Wahlplakate von Laternen entfernten. Die Plakate der AfD warfen die beiden danach in einen Park, wie die Polizei miteilte. Die 29-jährige Frau und der 28-jährige Mann wurden vorübergehend festgenommen.

Am Montagabend wurde laut Polizei ein Wahlplakat der Partei Die Linke in Marzahn von einer Laterne gerissen. Polizisten fassten kurz darauf einen 19-jährigen und einen 20-jährigen Mann, die zugaben, die Täter gewesen zu sein.

Auch in den letzten Wochen wurden ähnliche Vorfälle gemeldet. Im Landeskriminalamt (LKA) der Polizei wurden bis Anfang der Woche 49 Straftaten im Zusammenhang mit dem Wahlkampf registriert - meistens Sachbeschädigungen wie Zerstörungen an Wahlplakaten.