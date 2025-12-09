Trotz Insolvenz: Für rund 700 Beschäftigte geht es zunächst weiter, obwohl noch kein Investor gefunden worden ist. Daneben hängen noch mehrere Hundert weitere Jobs vom Unternehmen ab.

Harzgerode/Sömmerda - Bei dem seit Sommer insolventen Autozulieferer Bohai Trimet ist der Betrieb nach Angaben des Insolvenzverwalters auch im kommenden Jahr gesichert. Mit Unterstützung der Auftraggeber werde der Betrieb an den beiden Standorten in Harzgerode (Sachsen-Anhalt) und Sömmerda (Thüringen) in vollem Umfang fortgeführt, teilte Insolvenzverwalter Olaf Spiekermann mit. Derzeit liefen vertiefte Gespräche mit möglichen Investoren. Unabhängig von einem Investor sei der Geschäftsbetrieb aufgrund der aktuellen Aufträge der Automobilhersteller bis mindestens Sommer kommenden Jahres gesichert.

Bohai Trimet stellt Aluminium-Gussteile für die Automobilindustrie her. Am Standort in Harzgerode sind 580 Arbeitnehmer beschäftigt, in Sömmerda sind es 98. Daneben sind nach Angaben des Insolvenzverwalters weitere Unternehmen in der Region mit Bohai Trimet verbunden. Rund 500 weitere Jobs hingen mit der Produktion zusammen.