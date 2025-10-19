Mit einem Klappmesser bedrohen zwei Jugendliche einen Mann im Wartburgkreis. Ihre Beute fällt eher gering aus.

Bad Salzungen - Zwei Jugendliche haben einen Mann mit einem Messer überfallen und dabei lediglich 30 Euro Beute gemacht. Der Mann gab gegenüber der Polizei in Bad Salzungen (Wartburgkreis) an, er sei mit einem Klappmesser bedroht und durchsucht worden, teilten die Beamten mit.

Die Polizei suchte daraufhin die Umgebung ab und griff die beiden mutmaßlichen Täter auf. Die 30 Euro Bargeld und das Klappmesser wurden sichergestellt. Zum Alter der Verdächtigen machte die Polizei keine Angaben. Sie wurden von ihren Eltern von der Dienststelle abgeholt und müssen sich nun wegen Raubs verantworten.