Großdubrau - Zwei Jugendliche haben in der Nacht zu Samstag einen 18-Jährigen in Großdubrau in der Oberlausitz verprügelt und bestohlen. Einer der Täter habe zunächst den jungen Mann ins Gesicht geschlagen, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Anschließend trat er auf das am Boden liegende Opfer weiter ein. Als der 18-Jährige aufstehen wollte, schlug ihn der andere Jugendliche ins Gesicht. Anschließend flüchtete das Duo. Das Opfer erlitt Prellungen und Schürfwunden und es fehlte dessen Mobiltelefon.

Wenig später kontrollierten Polizeibeamte zwei Jugendliche, bei welchen es sich um die möglichen Täter handeln könnte. Bei der Aufnahme der Personalien beleidigte einer der Tatverdächtigen einen Polizisten. Den 17-Jährigen erwartet nun eine entsprechende Anzeige.